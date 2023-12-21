Беспилотник "Хезболла" атаковал армейскую казарму на севере Израиля

Вооруженные формирования шиитской партии "Хезболла" использовали беспилотный летательный аппарат для нанесения удара по казарме израильских военнослужащих в пограничном районе Довив.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила радиостанция Sham FM.

По ее информации, израильские средства ПВО открыли огонь по воздушной цели.

Ранее шиитские бойцы выпустили противотанковые управляемые ракеты по патрулю израильских войск возле поселения Авивим, в результате получили ранения по меньшей мере трое солдат. Также поступили сообщения о сильном взрыве в Цфате, где расположен штаб 91-й механизированной дивизии израильской армии. Бойцы "Хезболла" наносили 23 ноября удары ракетами большого калибра по этой военной базе, расположенной в 30 км от границы.

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