В США отметили рост авторитета ХАМАС в арабском мире

Американские спецслужбы в последнее время отметили рост авторитета и влияния палестинского движения ХАМАС в арабском мире на фоне продолжения военной операции Израиля в секторе Газа. Как передает Day.Az, об этом сообщает американский телеканал CNN.

"Рад новых исследований американских спецслужб предупредил, что авторитет и влияние Хамаса резко возросли", - говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что особенно рост влияния и авторитета палестинского движения заметен в арабском мире, где ХАМАС позиционирует себя в качестве "защитника палестинского дела и эффективного борца с Израилем".

Телеканал сообщил, что "беспощадная" воздушная кампания Израиля привела к гибели тысяч мирных жителей в секторе Газа, и ХАМАС в качестве "одинокой вооруженной группировки, которая борется с жестоким угнетателем, убивающим женщин и детей".

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