Стрельба в университете в Праге

- есть убитые и десятки раненых - ВИДЕО

Стрельба произошла на философском факультете Карлова университета в Праге.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, полиция сообщила в социальной сети Х (ранее Twitter), что стрелявший обезврежен, есть убитые и десятки раненых.

"Стрелявший обезврежен! Из здания [факультета] проведена эвакуация. Есть несколько убитых и десятки раненых", - отмечается в сообщении.

18.50

По предварительным данным, несколько человек погибли и пострадали при стрельбе в школе на площади Яна Палаха в Праге.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает полиция Чехии.

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