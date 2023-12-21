https://news.day.az/world/1624037.html Стрельба в университете в Праге - есть убитые и десятки раненых - ВИДЕО
Стрельба в университете в Праге - есть убитые и десятки раненых - ВИДЕО
Стрельба произошла на философском факультете Карлова университета в Праге.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, полиция сообщила в социальной сети Х (ранее Twitter), что стрелявший обезврежен, есть убитые и десятки раненых.
"Стрелявший обезврежен! Из здания [факультета] проведена эвакуация. Есть несколько убитых и десятки раненых", - отмечается в сообщении.
18.50
По предварительным данным, несколько человек погибли и пострадали при стрельбе в школе на площади Яна Палаха в Праге.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает полиция Чехии.
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