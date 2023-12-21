Армения подписала с Индией договор о закупке ЗРК Akash

Индия и Армения подписали договор о закупке ЗРК Akash для нужд армянской армии.

Как передает Day.Az, об этом сообщает индийское The Economic Times.

Стоимость контракта оценивается примерно в 6000 кроров рупий ($720 млн).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!