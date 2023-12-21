https://news.day.az/world/1624061.html Армения подписала с Индией договор о закупке ЗРК Akash
Армения подписала с Индией договор о закупке ЗРК Akash
Индия и Армения подписали договор о закупке ЗРК Akash для нужд армянской армии.
Как передает Day.Az, об этом сообщает индийское The Economic Times.
Стоимость контракта оценивается примерно в 6000 кроров рупий ($720 млн).
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