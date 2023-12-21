Орбан согласился встретиться с Зеленским

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан согласился встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает Day.Az со ссылкой на The Washington Post, если встреча состоится, то она будет первой с начала полномасштабного наступления России в Украину.

"Зеленский сказал: "Нужно договариваться". Я ему сказал, что буду в его распоряжении. Надо только выяснить один вопрос: "О чём? (договариваться)", - сказал Орбан на пресс-конференции в Будапеште, добавив, что диалог имел место в контексте планов Украины вступить в Евросоюз.

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