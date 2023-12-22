Эсминец ВС США перемещен на Ближний Восток

Эсминец ВС США USS Laboon прибыл в зону действия пятого флота американских ВМС для того, чтобы обеспечить безопасность на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"USS Laboon проходит через Суэцкий канал, 18 декабря Laboon был развернут в зоне действий 5-го флота США, чтобы помочь обеспечить морскую безопасность и стабильность в ближневосточном регионе", - говорится в сообщении ВС США.

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