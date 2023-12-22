https://news.day.az/world/1624071.html Эсминец ВС США перемещен на Ближний Восток
Эсминец ВС США перемещен на Ближний Восток
Эсминец ВС США USS Laboon прибыл в зону действия пятого флота американских ВМС для того, чтобы обеспечить безопасность на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"USS Laboon проходит через Суэцкий канал, 18 декабря Laboon был развернут в зоне действий 5-го флота США, чтобы помочь обеспечить морскую безопасность и стабильность в ближневосточном регионе", - говорится в сообщении ВС США.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре