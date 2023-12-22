США развернули в Красном море самую большую группировку за десятилетия

США в последние недели развернули в Красном море самое большое количество огневой мощи за несколько предыдущих десятилетий. Как передает Day.Az, об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники в Пентагоне.

Как рассказали собеседники издания, Вашингтон рассматривает почти ежедневные атаки хуситов с применением беспилотников и крылатых ракет как попытку спровоцировать военную реакцию со стороны США. Кроме того, отмечается, что за последние две недели США потратили десятки миллионов долларов в целях пресечь попытки хуситов спровоцировать других игроков на Ближнем Востоке и предотвратить разрастание кризиса в регионе в полномасштабную войну.