https://news.day.az/world/1624072.html США развернули в Красном море самую большую группировку за десятилетия
США развернули в Красном море самую большую группировку за десятилетия
США в последние недели развернули в Красном море самое большое количество огневой мощи за несколько предыдущих десятилетий. Как передает Day.Az, об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники в Пентагоне.
Как рассказали собеседники издания, Вашингтон рассматривает почти ежедневные атаки хуситов с применением беспилотников и крылатых ракет как попытку спровоцировать военную реакцию со стороны США. Кроме того, отмечается, что за последние две недели США потратили десятки миллионов долларов в целях пресечь попытки хуситов спровоцировать других игроков на Ближнем Востоке и предотвратить разрастание кризиса в регионе в полномасштабную войну.
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