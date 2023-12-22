https://news.day.az/world/1624073.html ЦАХАЛ уничтожила туннели с офисами военного руководства ХАМАС
ЦАХАЛ уничтожила туннели с офисами военного руководства ХАМАС
Саперы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожили стратегическую сеть подземных туннелей ХАМАС. Об этом сообщается на сайте военного ведомства еврейского государства, передает Day.Az.
Поясняется, что в так называемом "элитном квартале" ХАМАС была выявлена большая сеть подземных коммуникаций. Разветвленные туннели соединяли квартиры, бюро, офисы и жилые квартиры высокопоставленных членов военного и политического крыла радикального палестинского движения.
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