ЦАХАЛ уничтожила туннели с офисами военного руководства ХАМАС

Саперы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожили стратегическую сеть подземных туннелей ХАМАС. Об этом сообщается на сайте военного ведомства еврейского государства, передает Day.Az.

Поясняется, что в так называемом "элитном квартале" ХАМАС была выявлена большая сеть подземных коммуникаций. Разветвленные туннели соединяли квартиры, бюро, офисы и жилые квартиры высокопоставленных членов военного и политического крыла радикального палестинского движения.

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