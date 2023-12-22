Франция закрывает посольство в Нигере

Франция намерена закрыть свое посольство в Нигере.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщают СМИ со ссылкой на дипломатические источники.

"Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, мы решили закрыть наше посольство в ближайшее время", - говорится в сообщении источника, который добавил, что диппредставительство уже приступило к "увольнению и выплате компенсаций" работавшим в нем местным жителям. Отмечается, что дипмиссия "больше не может нормально функционировать".

Напомним, что посол Франции в Нигере Сильвен Итте покинул столицу африканской страны 27 сентября.

В конце июля в Нигере группа военных из Президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума от власти. Для управления государством был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Одним из решений новых властей стала денонсация соглашений с Францией о размещении в Нигере воинского контингента для борьбы с отрядами экстремистов.

Франция начала вывод своих войск с территории африканской страны 10 октября. На тот момент в Нигере находились около 1 400 французских военнослужащих. 4 декабря Нигер аннулировал военное сотрудничество с Евросоюзом, отозвав свое разрешение на развертывание миссии сообщества в Ниамее.

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