Террористы напали на военный патруль в Индии

По меньшей мере пять индийских военнослужащих погибли, еще двое получили тяжелые ранения за последние сутки при нападении террористов на армейский патруль в северной союзной территории Джамму и Кашмир. Как сообщает информационное агентство Press Trust of India, боестолкновение продолжается с четверга в округе Пунч.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по данным Минобороны Индии, автомобили, перевозившие военных, были атакованы боевиками. Ответственность за атаку взяла на себя экстремистская организация, связанная с террористической группировкой "Лашкар-э-Тайба".

Операция по прочесыванию местности и поиску террористов будет продолжена, сообщил журналистам представитель Минобороны.

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