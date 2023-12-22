Россия считает присоединение Армении к Римскому статуту ошибкой

Россия считает, что присоединение Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда не даст преимуществ Еревану.

Как передает Day.Az, об этом посол РФ в Армении Сергей Копыркин сообщил в интервью aгентству ТАСС.

Присоединение Армении к МУС давно стало серьезной проблемой в отношениях между Москвой и Ереваном. Ранее МИД РФ неоднократно предупреждал Армению о вреде такого шага.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!