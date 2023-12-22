https://news.day.az/world/1624106.html Россия считает присоединение Армении к Римскому статуту ошибкой
Россия считает присоединение Армении к Римскому статуту ошибкой
Россия считает, что присоединение Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда не даст преимуществ Еревану.
Как передает Day.Az, об этом посол РФ в Армении Сергей Копыркин сообщил в интервью aгентству ТАСС.
Присоединение Армении к МУС давно стало серьезной проблемой в отношениях между Москвой и Ереваном. Ранее МИД РФ неоднократно предупреждал Армению о вреде такого шага.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре