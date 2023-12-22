Китайский генерал призвал США к осторожности в словах и поступках

США должны уважать суверенитет Китая, а также быть осторожными в словах и поступках, заявил начальник Объединенного штаба центрального военного совета КНР генерал Лю Чжэньли, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Американская сторона должна по-настоящему уважать суверенитет, морские права и интересы Китая в Южно-Китайском море, соблюдать осторожность в словах и поступках", - сказал китайский военный на видеоконференции с главой Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Чарльзом Брауном.

Лю Чжэньли также призвал Вашингтон признать, что вопрос Тайваня является внутрикитайской проблемой, и любое вмешательство является неприемлемым. "Важным условием является также то, чтобы американская сторона действительно уважала коренные интересы и главные озабоченности Китая", - подчеркнул он.

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