Стало известно о разногласиях в Белом доме относительно подхода к конфликту в Газе

В администрации президента США Джо Байдена есть серьезные разногласия относительно политики США на Ближнем Востоке и урегулирования палестино-израильского конфликта.

Как передает Day.Az, об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на правительственного чиновника Джоша Поула.

"Есть люди (в администрации Байдена - прим. ред.), которые думают, что то, что мы делаем, является моральной катастрофой: что мы не должны способствовать гибели стольких невинных гражданских лиц - и это прямо противоречит ценностям, которые утверждала администрация Байдена, когда она вступила в должность", - приводит газета слова Поула.

По словам Поула, других чиновников беспокоит, что такой подход наносит "огромный ущерб" отношениям и репутации страны на Ближнем Востоке.

Как отмечает издание, группы сотрудников Госдепартамента и других ведомств также выразили свое несогласие с политикой Байдена в отношении Израиля.

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