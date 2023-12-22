Испания против участия ЕС в операции США в Красном море

Испания наложила вето на участие Европы в операции США по обеспечению безопасности судоходства в Красном море. Как передает Day.Az, об этом сообщает испанская газета El Confidencial.

"Испания блокирует миссию США по безопасности в Красном море", - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что на экстренном заседании, состоявшемся в среду в Мадриде, Комитет ЕС по политике и безопасности (COPS) единогласно одобрил европейское вмешательство путем расширения операции "Аталанта".

Однако в четверг Испания изменила свою позицию и наложила вето на решение, принятое накануне.

При этом подчеркивается, что, как отметили дипломатические источники, изменение позиции Мадрида не было объяснено его партнерам.

До этого сенатор-республиканец от Арканзаса Том Коттон заявил, что ситуация с атаками хуситов на торговые суда в Красном море рано или поздно приведет к человеческим жертвам.

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