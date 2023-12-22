США готовы поддержать резолюцию ООН по гумпомощи Газе

США готовы поддержать резолюцию Совбеза ООН по увеличению поставок гуманитарной помощи сектору Газа. Как передает Day.Az, об этом сообщает американский телеканал CNN.

"В пятницу в Совете Безопасности ООН ожидается отложенное голосование по Газе после того, как посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что готова поддержать резолюцию, призывающую к увеличению помощи сектору", - говорится в сообщении телеканала.

До этого руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США консультируется в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции о секторе Газа.

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