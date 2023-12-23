СБ ООН одобрил финансовую помощь для миротворческих миссий Афросоюза

Совет Безопасности ООН принял резолюцию о финансировании организацией миротворческих миссий под эгидой Афросоюза.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает информационный портал ООН.

Каждая заявка государства, которое предоставляет персонал для операций, будет рассматриваться отдельно. В текст резолюции вошла поддерживаемая США поправка, согласно которой только 75% ежегодных расходов на содержание миротворцев будет покрываться ООН, оставшуюся часть берут на себя Афросоюз и страна, которая предоставляет военный контингент.

Впервые Афросоюз запросил ООН разработать механизм финансирования его миротворческих миссий из взносов международной организации в 2007 году. В 2018 году "африканская тройка" (три государства Африки в составе СБ ООН) внесла на рассмотрение Совбеза соответствующий проект резолюции, который не был вынесен на голосование.

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