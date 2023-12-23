В США обратили внимание на возврат морской торговли к путям XVIII века
Из-за проблем с передвижением кораблей по Суэцкому и Панамскому каналам судоходные компании возвращаются на торговые пути XVIII века.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об это сообщает Bloomberg.
"Проблемы, возникающие на маршрутах, на которые приходится почти 20% торговли, вынуждают мировой торговый флот совершать огромные обходные маневры, увеличивая счета за фрахт и повышая акции судоходных компаний", - говорится в публикации.
По данным издания, в настоящий момент около 180 контейнеровозов направились в обход Африки или были остановлены в ожидании инструкций, чтобы избежать нападений хуситов в Красном море. Ожидается, что к ним присоединятся сотни других кораблей.
При этом в Панаме уже несколько недель продолжаются диверсии, поскольку низкий из-за засухи уровень воды ограничивает количество рейсов через Панамский канал.
Такое изменение маршрутов движения судов затронет буквально все товары, от игрушек и автозапчастей до нефти и газа. В декабре стоимость перевозки стандартного 40-футового контейнера по морю из Азии в Европу уже выросла на 41%, и это, возможно, не предел.
"Все суда, которые отклоняются от Суэцкого канала (...) прибудут в порты с опозданием как минимум на неделю или две", - напоминает Bloomberg.
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