Спикер армянского парламента признался в неприязни к политике России

Автор: Байрам Эльшадов

С весьма интересным заявлением выступил спикер армянского парламента Ален Симонян. Во время брифинга он признал, что в "Армении есть неприязнь к политике России". Фактически, он признался в том, что все давно знали и без его слов. Антироссийская политика в Армении ведется уже давно и каждое решение, которое принимается в Ереване несет в себе цель подорвать отношения с Москвой. Это отлично знают и в Армении, и в России.

Конечно же, Симонян не сказал о причинах таких метаморфоз армянской политики, ключевым аспектом которой, долгие годы, была зависимость от России по всем важным направлениям, включая экономическое и политическое. Армения до сих пор злится на Россию за то, что Москва отказалась играть в глупую армянскую игру и решила не нарушать международное право во время Второй Карабахской войны. И именно с того момента поток обвинений из Еревана в адрес Москвы не прекращается ни на секунду.

Чтобы отомстить России, в последние годы, армянские политики шли на массу различных политических маневров. То проведут учение с американскими войсками в Армении, то демонстративно ратифицируют Римский Статут, в то время как политические элиты в Армении демонстративно избегают присутствия на площадках ОДКБ и СНГ, по причине отсутствия времени.

И встает весьма логичный вопрос о том, какова конечная цель армянских политиков и как далеко они готовы зайти в своих антироссийсих демаршах. Заигрывание Армении с Западом, которому Ереван совсем не нужен, и попытка "развода" с Москвой стала главными подтверждениями антироссийской политики которую преследуют в Армении.

По этому сегодняшние заявления Симоняна не стали откровением, однако любопытно, что в Армении заговорили о неприязни к России в открытой форме. При этом, Россия и Армения продолжают оставаться союзниками, по крайней мере, на бумаге. Но как долго в Москве продолжат терпеть такое отношение?

В Армении должны осозновать, что у всего есть предел и рано или поздно армянам придется извиняться.