Представители Армении и Франции провели военно-политические консультации

Представители министерств обороны Армении и Франции провели военно-политические консультации в Париже.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в оборонном ведомстве.

Армянскую сторону представлял глава управления по оборонной политике и международному сотрудничеству Левон Айвазян. Со стороны Франции присутствовала руководитель дирекции международных отношений и стратегии ВС страны Алис Руфо.

Стороны подробно рассмотрели проблемы региональной и международной безопасности, коснулись вопросов двусторонней повестки. В ходе консультаций был достигнут ряд договоренностей.

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