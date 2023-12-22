США готовятся ослабить ограничения на поставки оружия Саудовской Аравии

Власти США ведут подготовку к смягчению ограничений на поставки ряда вооружений Саудовской Аравии, приняв во внимание мирные шаги Эр-Рияда в отношении конфликта в соседнем Йемене.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом неназванные источники сообщили The New York Times (NYT).

"Официальные лица США заявили в четверг, что администрация президента Джо Байдена готовится ослабить ограничения на продажи некоторых видов вооружений Саудовской Аравии, ускорить процесс смягчения ограничений, отдавая должное мирным переговорам королевства с военизированными группировками в Йемене", - информирует газета.

NYT уточняет, что о планах снять часть ограничений, блокирующих продажу США Саудовской Аравии основных наступательных вооружений, стало известно на фоне попыток королевства заключить мирный договор под эгидой США с йеменскими повстанцами-хуситами. Однако источники издания не смогли сказать, когда смягчение запретов может вступить в силу. Также решение администрации может вызвать противодействие со стороны некоторых американских законодателей: ранее ряд конгрессменов был недоволен участием Саудовской Аравии в конфликте в Йемене, позицией по ситуации с Украиной и нефтяной тематике.

В Совете нацбезопасности США эту информацию комментировать отказались.

По словам официальных лиц США и Саудовской Аравии, за последние недели Эр-Рияд оказывал давление на американских законодателей и помощников президента, чтобы частично отменить запрет на продажу наступательных вооружений. В Эр-Рияде подчеркивали, что саудовским военным надо быть готовым на случай новых столкновений на южной границе с Йеменом и на случай общего роста напряженности в регионе, в то время как идет конфликт вокруг сектора Газа.

18 декабря министр обороны США Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции, направленной на обеспечение безопасности в Красном море в связи с нападением на суда повстанцев-хуситов из Йемена. Позднее представитель Пентагона заявил The War Zone, что вооруженные силы США, находящиеся в регионе Красного моря, собираются нанести удары по системе противовоздушной обороны хуситов.

Вскоре после инаугурации Джо Байдена на посту президента США в 2021 году госдеп приостановил реализацию сделок на поставки наступательных вооружений Саудовской Аравии.

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