Япония разрешила передачу в США ракет для систем Patriot

Правительство Японии в рамках утвержденного в пятницу упрощения правил экспорта оборонного оборудования разрешило передачу в США ракет для противоракетных систем Patriot. Об этом говорится в заявлении, распространенном японским МИД, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Было решено, что передача в США производимых в нашей стране по лицензии ракет для систем Patriot соответствует правилам экспорта", - подчеркивается в заявлении внешнеполитического ведомства.

В японским МИД сообщили, что правительство США должно будет получить предварительное согласие Токио, если Вашингтон в дальнейшем решит передавать третьим странам производимые на японской территории ракеты для противоракетных систем Patriot. "В случае передачи [ракет] третьим странам или их нецелевого использования правительство США должно будет получить предварительное согласие Японии", - подчеркивается в заявлении.

До настоящего времени Япония могла лишь поставлять в США компоненты оборонного оборудования, произведенные по их лицензии. Принятые послабления позволят поставлять готовое оборудование в страны, выдавшие лицензии на производство. По данным агентства Kyodo, Япония также сможет поставлять в Великобританию 155-мм артиллерийские снаряды, производящиеся в стране по лицензии BAE Systems.

Эти послабления, по словам наблюдателей в Японии, США и Великобритании, позволят укрепить поддержку Украины. Само послабление экспортных правил Японии не разрешает реэкспорт поставленного оборудования в третьи страны, являющиеся участником вооруженного конфликта, однако позволят восполнить запасы на складах, сократившиеся из-за помощи Киеву. Кроме того, к примеру, США смогут не только поставлять собственные ракеты для Patriot Украине, но и отправлять их своим партнерам в Европе, которые также поставляют Киеву свои вооружения. Таким образом, в случае принятия решений, о возможности которых сообщали японская газета Nikkei, американская Washington Post и британская Financial Times, военная поддержка Украины будет косвенной. Как ожидается, решения по каждому отдельному случаю будет принимать совет национальной безопасности.

Еще одно послабление экспорта, которое пока не удалось согласовать ЛДП и "Комэйто", касается поставок в третьи страны продукции, совместно разработанной Японией и ее партнерами. Речь идет в первую очередь о разрабатываемом сейчас Токио, Римом и Лондоном боевом самолете шестого поколения. Однако "Комэйто", по данным японской прессы, занимает осторожную позицию по этому вопросу, и дискуссии пока отложены на следующий год.

В апреле 2014 года японское правительство отказалось от действовавшей почти полвека политики фактического запрета на экспорт оружия и военных технологий, приняв так называемые три принципа экспорта оборонного оборудования. Однако они жестко ограничивают такие поставки, и с тех пор Японии не удалось занять позиции на мировом рынке оружия.

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