Молдова и Украина договорились о совместном контроле на границе

Молдова и Украина договорились об организации совместного контроля на семи пунктах пропуска на границе. Как сообщает пресс-служба правительства Молдовы, соответствующий межведомственный протокол был подписан представителями двух стран, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Документ подразумевает организацию совместного контроля на КПП "Бричень - Россошань", "Крива - Мамалыга", "Джурджулешть - Рени", "Ларга - Кельменцы", "Паланка-Маяки - Удобное", "Первомайск - Кучурганы" и "Платоново - Новые Гояны", - говорится в документе.

Подобная практика уже применяется на некоторых пограничных пунктах двух стран, когда два КПП объединяются и действуют по принципу единого окна.

Всего на молдавско-украинской границе действуют 35 КПП, еще 21 участок расположен на границе непризнанного Приднестровья и Украины - их работа приостановлена с февраля по решению украинской стороны. Ранее Молдова, Румыния и Украина договорились об увеличении пропускной способности на границе, чтобы облегчить экспорт, импорт и транзит товаров через территории трех стран.

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