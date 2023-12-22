Генсек НАТО заговорил об изменении контрактов по экспорту оружия

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что члены альянса могли бы изучить вопрос изменения соглашений по экспорту оружия с "третьими странами" (не являющимися членами или партнерами альянса - прим. ТАСС) ради увеличения военной помощи Киеву. Такое мнение он высказал в интервью германскому агентству DPA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Союзники глубоко залезли в существующие запасы, чтобы иметь возможность предоставить боеприпасы и оказать поддержку Украине. Это было правильным решением. Сейчас возникла потребность эти запасы снова восполнить", - сказал Столтенберг. "Другой вопрос, должны ли мы так много экспортировать [оружия] в "третьи страны", как делаем в настоящее время. Союзникам следовало бы изучить, не могут ли они изменить соглашения по экспорту с "третьими странами", чтобы у них появилась возможность оказать больше поддержки Украине", - заявил генсек.

По его словам, странам альянса так или иначе необходимо увеличить производство вооружений для оказания военной помощи Киеву и собственной защиты. "Мы должны обеспечить сохранение этой поддержки", - добавил генсек альянса.

Столтенберг признал, что сейчас "критическое время для НАТО". Он выразил уверенность в том, что США, "независимо от того, кто [там] будет избран президентом", останутся приверженными трансатлантическому партнерству.

"Ведь это в интересах Соединенных Штатов. Никакая другая держава в мире, ни Россия или Китай, не имеют ничего подобного тому, что имеют США с НАТО. НАТО делает США безопаснее и сильнее", - утверждал Столтенберг.

Часть республиканцев в Палате представителей и Сенате США высказывалась в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер нижней палаты республиканец Майк Джонсон (от штата Луизиана) предупредил несколько раз о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл (от штата Кентукки).

6 декабря законопроект о новой крупной помощи Украине и Израилю, а также противодействии России и Китаю в АТР не прошел процедурное голосование в Сенате, хотя Байден в специальном обращении призвал законодателей утвердить эти расходы до ухода на рождественские каникулы. Тем не менее контролирующие верхнюю палату Конгресса демократы сохранили возможность вновь внести этот законопроект на рассмотрение.

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