Байден подпишет указ для ужесточения антироссийских санкций

Президент США Джо Байден намерен подписать новый указ, направленный на ужесточение антироссийских санкций.

Как передает Day.Az, об этом сообщила представитель администрации США высокого ранга.

Представитель Белого дома заявила, что Соединенные Штаты занимают твердую позицию с начала войны и те, кто финансово поддерживает военно-промышленную базу России, являются соучастниками нарушения этой страной суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Действия, которые мы предпримем завтра по указанию президента Байдена и советника по национальной безопасности Джейка Салливана, послужат дальнейшему укреплению наших шагов по срыву усилий России по расширению ее военно-промышленной базы. Завтра президент Байден намерен подписать новый указ, усиливающий санкции США против России, основной целью которого являются финансовые посредники/спонсоры российской войны.

Это важный шаг, чтобы не допустить материальной поддержки российской оборонно-промышленной базы и помешать усилиям по наращиванию ее военного потенциала", - сказала она.

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