Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям

Швейцария присоединилась к санкциям против России, содержащимся в 12-м пакете, одобренном ранее Евросоюзом.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило швейцарское правительство - Федеральный совет.

Оно отметило, что федеральный департамент (министерство) экономики "расширило список санкций в отношении России". Федеральный совет напомнил, что 18 декабря Евросоюз "принял новые меры в отношении России в рамках 12-го пакета санкций". В этой связи швейцарское министерство экономики 21 декабря "в рамках своей компетенции расширило режим санкций Швейцарии на 61 физическое лицо и 86 предприятий и организаций", говорится в сообщении.

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