Глава ЦРУ стал главным переговорщиком США по освобождению заложников в Газе

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс стал главным переговорщиком США по освобождению заложников, удерживаемых боевиками палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщило агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации его источников, Бернс провел ряд встреч с руководителем израильской разведки "Моссад" Давидом Барнеа, с представителями Катара, а также с "другими региональными игроками", что сделало его "центральной фигурой" в переговорах по освобождению заложников в секторе Газа. Глава ЦРУ также сотрудничал с координатором Совета национальной безопасности США по Ближнему Востоку и Северной Африке Бреттом Макгерком и с другими представителями Вашингтона, работавшими над урегулированием конфликта. Агентство добавляет, что Бернс участвовал в организации гуманитарной паузы в анклаве.

19 декабря президент Израиля Ицхак Герцог объявил, что еврейское государство готово к еще одной гуманитарной паузе в Газе и увеличению количества помощи для населения анклава с целью обеспечить освобождение заложников, однако ответственность в этом деле полностью лежит на руководстве ХАМАС. В тот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что дважды за последнее время направлял руководителя "Моссада" в Европу для переговоров об освобождении заложников.

По данным Армии обороны Израиля, радикалы продолжают удерживать в секторе Газа около 130 заложников. Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.

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