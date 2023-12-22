В Израиле отвергли идею США о будущем сектора Газа

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху продвигает идею бессрочной оккупации сектора Газа в рамках проводимой операции против боевиков радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам собеседника издания, администрация президента США Джо Байдена стремится убедить израильские власти согласиться на возвращение Палестинской администрации в анклав после окончания конфликта. Чиновник утверждает, что Нетаньяху решительно отверг эту идею, но при этом не сказал, кто по его мнению должен управлять Газой.

"Однако он выдвинул идею бессрочной оккупации Израилем этой территории", - пишет WP.

При этом в Белом доме надеются, что давление со стороны президента США Джо Байдена, который пользуется популярностью среди израильтян за поддержку их страны после атаки ХАМАС 7 октября, может повлиять на Нетаньяху и уступить в вопросе Палестинской администрации.

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