Симонян обвинил Россию в похищении

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что считает неприемлемой ситуацию с гражданином России Дмитрием Сетраковым, которого, по сообщениям СМИ, задержали в Гюмри российские военные, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я считаю это недопустимым и неприемлемым. Я думаю, что наш МИД должен отреагировать соответствующим образом", - заявил Симонян на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

В генпрокуратуре Армении ТАСС заявили, что проверяют информацию о задержании россиянина, проживавшего в Гюмри. Как сообщила представитель ведомства Аревик Хачатрян, получено "заявление о преступлении", оно рассматривается. Российская сторона никак не комментировала эту информацию.

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