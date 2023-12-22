Лавров и Абдоллахиан обсудили двусторонние отношения

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан обсудили по телефону реализацию договоренностей, достигнутых во время визита в РФ иранского президента.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в МИД РФ.

"Обсужден ряд актуальных вопросов региональной и двусторонней повестки дня в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ходе состоявшихся в Москве 7 декабря российско-иранских переговоров на высшем уровне. Министры также сверили график предстоящих контактов", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

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