Парламент Турции возобновит обсуждение членства Швеции в НАТО

Комитет турецкого парламента по международным делам 26 декабря возобновит обсуждение ратификации вступления Швеции в НАТО.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщают турецкие СМИ.

Рассмотрение вопроса в комитете началось 16 ноября и в тот же день было отложено на неопределенный срок.

Согласно процедуре, сначала протокол о присоединении Швеции к альянсу должен одобрить комитет, затем вопрос перейдет на рассмотрение всего Великого национального собрания Турции. После этого документ должен подписать президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Документы о ратификации вступления Швеции в НАТО Эрдоган передал в парламент в конце октября.

Кроме Турции, ратификацию приема Швеции в альянс еще не провела Венгрия.

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