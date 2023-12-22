Армия Израиля заявила о нанесении новых ответных ударов по Ливану

Израильские военные сообщили, что зафиксировали запуски ракет и минометных снарядов из Ливана по территории Израиля и ответили на них огнем артиллерии. Кроме того, истребитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковал военный объект шиитской организации "Хезболлах", проинформировала армейская пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сирены воздушной тревоги прозвучали в Манаре [на севере Израиля] и было зафиксировано несколько ракетных запусков из Ливана в сторону Израиля. Кроме того, было зафиксировано несколько минометных обстрелов со стороны Ливана в сторону Метулы [на севере Израиля]. Артиллерия ЦАХАЛа нанесла удары по местам, откуда велся огонь", - говорится в сообщении.

В армейском ведомстве добавили, что "истребитель ЦАХАЛа нанес удар по военному объекту, принадлежащему террористической организации "Хезболлах" в Ливане".

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