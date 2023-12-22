Франция завершила вывод военных из Нигера

Последние из остававшихся в Нигере военнослужащих французского контингента покинули утром 22 декабря эту африканскую страну.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Le Figaro.

"Сегодняшняя дата (...) знаменует окончание процесса прекращения обязательств французских сил в Сахеле", - заявил нигерский лейтенант Салим Ибраим после торжественной церемонии, посвященной выводу французских войск. Церемония прошла на авиабазе в Ниамее, где размещалась часть контингента.

В финале церемонии был подписан "совместный документ" главой штаба сухопутных войск Нигера полковником Маманом Сани Киау и командующим французскими силами в Сахеле генералом Эриком Озанном. По словам Ибраима, нигерская сторона удовлетворена выводом французских военных, при котором "не было отмечено никаких существенных инцидентов".

Последние из 1500 французских военнослужащих и авиамехаников, находившихся в Нигере, вылетели из Ниамея утром на двух самолетах.

Французский контингент находился в Нигере в течение десяти лет, его задачей была борьба с террористическими исламистскими группировками в Сахеле.

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