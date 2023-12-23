https://news.day.az/world/1624406.html Во Франции задержаны лица за подготовку теракта
Во Франции задержаны лица за подготовку теракта
Пять человек задержали на востоке Франции по подозрению в подготовке теракта.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на газету L'Est Republicain.
По сведениям издания, задержания проходили одновременно в трех коммунах департамента Мёрт и Мозель 22 декабря днем.
Расследование инцидента было поручено Национальной антитеррористической прокуратуре. Как заявил изданию источник, на данной стадии пока нет подробностей о планах операции.
Всех пятерых подозреваемых поместили под стражу.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре