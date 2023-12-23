Во Франции задержаны лица за подготовку теракта

Пять человек задержали на востоке Франции по подозрению в подготовке теракта.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на газету L'Est Republicain.

По сведениям издания, задержания проходили одновременно в трех коммунах департамента Мёрт и Мозель 22 декабря днем.

Расследование инцидента было поручено Национальной антитеррористической прокуратуре. Как заявил изданию источник, на данной стадии пока нет подробностей о планах операции.

Всех пятерых подозреваемых поместили под стражу.

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