Украина может получить F-16 до конца года

Первая партия истребителей F-16 может поступить в Украину от западных партнеров примерно в течение недели, то есть еще до конца 2023 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на украинские СМИ, так считают аналитики Института изучения войны (ISW).

В публикации указывается, что в пятницу, 22 декабря, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским подтвердил, что правительство страны подготовит первые 18 истребителей F-16 для доставки в Украину.

Аналитики обращают внимание, что хотя глава нидерландского правительства и не раскрывал сроки, когда самолеты могут быть переданы Украине, в эстонском стратегическом документе речь шла о периоде до конца текущего года.

"Хотя Рютте не подтвердил сроки поставки F-16, недавно в стратегическом документе Министерства обороны Эстонии было отмечено, что Нидерланды, Дания, Норвегия и Бельгия уже обязались пожертвовать F-16 Украине "до конца года (2023)", - говорится в отчете.

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