Как выход Анголы из ОПЕК отразится на перспективах организации

Выход Анголы из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) оказывает ограниченное воздействие на глобальный рынок сырья.

Согласно директору глобального нефтяного сервиса Rapidan Energy Group (REG) Клэю Сейглу, возможного разрушения единства ОПЕК в результате этого шага следует не переоценивать, передает Day.Az.

Хотя решение Анголы действительно снизило уровень согласованности внутри организации, оно не предвещает ее полного разрушения. Сейгл подчеркнул, что рынок не должен преувеличивать возможный эффект домино на фоне выхода одной страны из ОПЕК. Аналитики Scotiabank также подчеркнули ограниченную роль Анголы в ОПЕК, отметив, что ее доля в общем объеме добычи сырья в организации составляла менее четырех процентов.

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