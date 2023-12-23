Таджикистан и Кыргызстан достигли соглашения по делимитации участка границы

Топографические рабочие группы правительственных делегаций Таджикистана и Кыргызстана по делимитации и демаркации согласовали еще почти 12 км общей государственной границы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило национальное информагентство Таджикистана Ховар.

"Топографические рабочие группы согласовали 11,88 км таджикско-кыргызской государственной границы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что группы работали с 17 по 23 декабря в Бустоне (Согдийская область), их следующая встреча состоится на киргизской территории.

В предыдущий раз топографические группы заседали с 8 по 14 декабря в Баткене Баткенской области Киргизии. Тогда удалось описать 47,05 км таджикско-киргизской границы, в октябре 2023 года - еще порядка 43,3 км.

Протяженность границы Таджикистана и Кыргызстана составляет более 980 км. После прекращения существования Советского Союза на ней остались десятки спорных участков. На некоторых из них время от времени возникают споры и конфликты, в том числе вооруженные. Переговоры о делимитации продолжаются с декабря 2002 года.

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