В США назвали виновника атак хуситов в Красном море

В США считают, что Иран был "глубоко вовлечен" в подготовку атак йеменских хуситов на коммерческие суда в Красном море. Как передает Day.Az, об этом пишет Reuters.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон заявил, что иранская сторона предоставила хуситам нужные разведывательные данные. По его словам, это согласуется с тем, что Иран долгое время предоставлял хуситам финансовую помощь и поощрял их дестабилизирующие действия в Красном море.

По данным The Wall Street Journal, хуситы также получают от иранских военизированных формирований оружие, в частности беспилотные летательные аппараты и ракеты. Один из собеседников газеты отметил, что у йеменских боевиков нет радиолокационной технологии, с помощью которой можно нацеливаться на суда, поэтому им требуется помощь Тегерана, чтобы ракеты попросту не падали в воду.

Иран свою причастность к деятельности хуситов категорически не признает. Представитель последних заявил WSJ, что они не нуждаются в помощи иранцев.

"Странно приписывать все Ирану, как будто они самая могущественная держава в мире. У нас есть разведывательные службы, которые хорошо зарекомендовали себя за годы агрессии против нас", - сказал собеседник издания.

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