Трамп заявил, что передаст власть мирным путем преемнику

Экс-президент США Дональд Трамп в случае своего переизбрания на пост главы государства в 2024 году пообещал мирно передать власть после себя следующему президенту. Как передает Day.Az, об этом Трамп заявил в интервью с консервативным радиоведущим Хью Хьюиттом, его слова приводит газета Politico.

"Конечно", - ответил Трамп на вопрос передаст ли он власть мирным путем в случае переизбрания по истечении президентского срока.

Экс-президент США также добавил, что выборы в США 2020 года "были сфальсифицированы, и у нас есть множество доказательств этого".

Тем не менее, по словам Трампа, он все равно передал власть мирным путем нынешнему президенту США Джо Байдену.

До этого Трамп пригласил президента Джо Байдена устроить десять раундов дебатов перед президентскими выборами в США.

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