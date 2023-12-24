https://news.day.az/world/1624478.html Байден отправился на каникулы
Байден отправился на каникулы
Президент Соединенных Штатов Джо Байден отправился на праздничные каникулы. Канун Рождества он проведет в загородной резиденции, а Новый год встретит на Карибах, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.
В Кэмп Дэвид, загородной резиденции американских лидеров, американский глава государства отправился в субботу, где и останется на рождественские праздники.
Во вторник, 26 декабря, президент и первая леди вернутся в Белый дом.
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