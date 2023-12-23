Президент Аргентины созвал внеочередную сессию парламента

Президент Аргентины Хавьер Милей созвал внеочередную сессию парламента, чтобы Конгресс рассмотрел законопроекты с реформами в сфере налогообложения и функционирования государства. Как передает Day.Az, об этом сообщила в пятницу газета La Nacion.

"Созвать Конгресс на внеочередную сессию с 26 декабря 2023 года по 31 января 2024 года", - говорится в президентском указе, которое приводит издание.

В письме, в котором правительство уведомило парламент о созыве, указаны 11 тем для рассмотрения, в том числе "закон о реформе функций государства". По данным издания, речь идет о законопроекте с большим пакетом реформ, которые Милей не смог включить в ранее опубликованный президентский указ. В списке тем также значатся законопроект о налогах и несколько соглашений с другими странами.

В среду вечером Милей выступил с обращением к нации, в котором объявил о подписании чрезвычайного указа. Глава государства перечислил 30 основных реформ, в которые вошли отказ от регулирования цен, реформа таможенных правил для облегчения международной торговли, подготовка к приватизации государственных компаний и запрет на введение ограничений на экспорт.

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