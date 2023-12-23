Армия Израиля нанесла удары по объектам "Хезболла"

Израильские военные в течение ночи нанесли новые удары по объектам шиитской организации "Хезболла" на территории Ливана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Ночью и этим утром Армия обороны Израиля наносила удары по ряду террористических целей "Хезболла", включая оперативную инфраструктуру террора и один военный комплекс", - говорится в сообщении.

Помимо этого, ливанскую территорию обстреляла израильская артиллерия, добавили в армии. Что было целью обстрела, не уточняется.

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