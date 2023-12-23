https://news.day.az/world/1624515.html Автомобильная дорога, связывающая Армению и Россию, полностью закрыта
Автомобильная дорога, связывающая Армению и Россию, полностью закрыта
Автомобильная дорога, связывающая Армению и Россию, полностью закрыта.
Как передает Day.Az, пограничный контрольно-пропускной пункт Верхний Ларс, расположенный на границе России с Грузией, полностью закрыт для всех типов автомобилей в обоих направлениях.
Пограничный контрольно-пропускной пункт был закрыт из-за снежной погоды.
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