Автомобильная дорога, связывающая Армению и Россию, полностью закрыта.

Как передает Day.Az, пограничный контрольно-пропускной пункт Верхний Ларс, расположенный на границе России с Грузией, полностью закрыт для всех типов автомобилей в обоих направлениях.

Пограничный контрольно-пропускной пункт был закрыт из-за снежной погоды.

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