Беспилотник атаковал британское судно у берегов Индии

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал судно у берегов Индии, в результате чего произошел взрыв и начался пожар. Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС.

"Инцидент произошел в 200 морских милях к юго-западу от города Веравал. Пожар потушен, пострадавших нет. Власти ведут расследование", - сказано в сообщении UKMTO.

Ведомство рекомендовало судам проходить через данную зону с осторожностью и сообщать UKMTO о любой подозрительной активности.

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