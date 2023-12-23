Армия Израиля обстреляла объекты «Хезболлы» в Ливане

Израильские военные в ночь на субботу нанесли новые удары по объектам шиитской организации "Хезболла" на территории Ливана. Как передает Day.Az, об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Ночью и этим утром Армия обороны Израиля наносила удары по ряду террористических целей "Хезболлы", включая оперативную инфраструктуру террора и один военный комплекс", - сказано в сообщении.

Кроме того, израильская артиллерия обстреляла ливанскую территорию, указал в ЦАХАЛ.

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