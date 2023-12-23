Турецкая армия ликвидировала 5 террористов на севере Ирака

Турецкая армия ликвидировала 5 террористов РКК на севере Ирака.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

Пять террористов, готовивших нападение на регион, где проводится операция "Щит Евфрата", были уничтожены турецкими спецназовцами.

Напомним, 22 декабря министерство национальной обороны Турции сообщило, что в результате нападения террористической организации на севере Ирака погибли шестеро турецких военнослужащих.

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