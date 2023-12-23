Президенты Египта и Ирана обсудили ситуацию в секторе Газа

Президент Ирана Ибрагим Раиси и египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили текущую ситуацию в секторе Газа. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщило иранское новостное агентство Mehr.

Как указано в публикации, одной из основных тем разговора стало укрепление двусторонних отношений Тегерана и Каира. В частности, главы двух государств договорились принять необходимые меры "для решения нерешенных вопросов" между Египтом и Ираном.

В то же время Раиси и ас-Сиси обменялись мнениями по поводу обстановки в зоне палестино-израильского конфликта. По информации агентства, во время беседы они подчеркнули важность сохранения единства исламских стран.

Также в материале подчеркивается, что данные телефонные переговоры между Раиси и ас-Сиси стали первым подобным событием после переизбрания египетского президента. В связи с этим иранский лидер воспользовался возможностью и поздравил зарубежного коллегу с победой на выборах.

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