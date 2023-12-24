В Иране пригрозили США блокадой Средиземного моря

Генерал иранского КСИР (Корпуса стражей исламской революции) Мохаммад Реза Нагди пригрозил США блокадой Средиземного моря из-за нежелания остановить действия Израиля в секторе Газа. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, его слова приводит Aftab News.

"Вчера Персидский залив и Ормузский пролив стали для них кошмаром, а сегодня Баб-эль-Мандебский пролив и Красное море поймали их в ловушку, и с продолжением этих преступлений им вскоре придется ждать закрытия Средиземного моря", - заявил он.

По словам Нагди, в будущем США и их союзникам придется ждать "зарождения новых сил сопротивления и закрытия для них остальных дорог и путей", в том числе Гибралтарского пролива.

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