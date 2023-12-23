Погибли еще шестеро турецких военнослужащих

Еще шесть военнослужащих Вооруженных сил Турции стали шехидами на севере Ирака.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции.

"В боестолкновении с террористами, пытавшимися проникнуть на нашу территорию в районе операции "Пенче" ("Лапа") 23 декабря 2023 года погибли 6 военнослужащих, один ранен. По предварительным данным, в ходе боя были нейтрализованы 13 террористов. Операция в регионе продолжается. Также наносятся воздушные удары по выявленным целям", - отмечается в сообщении.

Отметим, что накануне на севере Ирака шестеро турецких военнослужащих погибли в бою с террористами.