https://news.day.az/world/1624567.html Погибли еще шестеро турецких военнослужащих
Погибли еще шестеро турецких военнослужащих
Еще шесть военнослужащих Вооруженных сил Турции стали шехидами на севере Ирака.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции.
"В боестолкновении с террористами, пытавшимися проникнуть на нашу территорию в районе операции "Пенче" ("Лапа") 23 декабря 2023 года погибли 6 военнослужащих, один ранен. По предварительным данным, в ходе боя были нейтрализованы 13 террористов. Операция в регионе продолжается. Также наносятся воздушные удары по выявленным целям", - отмечается в сообщении.
Отметим, что накануне на севере Ирака шестеро турецких военнослужащих погибли в бою с террористами.
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