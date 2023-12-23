Кадры горящего на МКАД внедорожника после массового ДТП

В соцсетях появились кадры, снятые на месте массовой аварии на 49-м километре МКАД.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в результате ДТП погибли два человека.

На видео запечатлено, что вылетевший через отбойник после столкновения внедорожник полностью охвачен огнем.

На ранее опубликованных кадрах зафиксировано, как лихач на белой иномарке проскочил между несколькими авто, а затем врезался в джип. От удара машину отбросило на соседнюю полосу и она загорелась.

Обстоятельства и причины аварии устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

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