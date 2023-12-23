Израиль получил предостережение от США

Израиль получал предостережение от президента США Джо Байдена от ударов по инфраструктуре организации "Хезболла" в Ливане после 7 октября. Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Отмечается, что Израиль проинформировал Америку о своих планах ударить по организации утром 11 октября.

По данным издания, Вашингтон посчитал ненадежными данные разведки Иерусалима, согласно которым боевики "Хезболлы" планировали пересечь границу Израиля. Во время беседы премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и Байдена израильские самолеты уже подняли в воздух.

Согласно информации источников, президент Соединенных Штатов предупредил премьера Израиля, что подобные действия могут спровоцировать масштабную войну в регионе.

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